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20.09.2019 - 11:27 |

EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen dizinin yeni sezon bölümlerinde neler olacak merak konusu. Savaş başlıyor. Peki EDHO ne zaman başlıyor?

EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri sayıma başladı. Yeni sezon bölümleri heyecanla beklenen diziden sevindiren haber... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman?

Bu sezon diziye Burak Sergen, Naz Elmas ve usta oyuncu Selda Alkor dahil oldu. Dizide Feyyaz Meftun rolünü canlandıracak olan Sergen'in oğullarını Ercan Reşat Demir, Kutay Sungar, Ufuk Tevge ve Erdem Şanlı canlandıracak.

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisinin beklediği haber geldi. EDHO yeni sezon bölümleri 1 Ekim 2019'da kaldığı yerden devam edecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 140. BÖLÜM FRAGMANI

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
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