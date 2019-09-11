EDHO yeni sezon ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı geldi mi?

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.



Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.



EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, FRAGMAN YAYINLANDI MI?



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı ancak yeni sezon ile ilgili ipucu veren ilk paylaşım yapıldı. EDHO yeni sezonun Eylül ayında başlaması bekleniyor.



