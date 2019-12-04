Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş açıklaması

Açıklamada, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Demirtaş'ın odasından, 26 Kasım'da saat 05.30 sıralarında çağrı gelmesi üzerine görevlilerin odaya girdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rahatsızlandığını bildirmesini takiben gecikmeksizin 112 Acil Servis aranmıştır. 05.42'de ambulansla gelen 112 Acil Servis doktoru tarafından ilk muayene ve gerekli tetkikler yapılarak hayati bulgularının stabil olduğu saptanmıştır. 112 Acil Servis doktoru ilgiliye, 'kendisini hastaneye sevk edebileceklerini' belirtmiş olup, ilgilinin 'kendisini iyi hissettiğini ve hastaneye gitmek istemediğini' beyan etmesi üzerine acil ekibi kurumdan ayrılmıştır. Aynı gün kurum hekimi tarafından muayene edilen ilgilinin, EKG ve vital bulgularının normal olduğu görülmekle, kontrol amaçlı nöroloji, kardiyoloji ve gastroenteroloji polikliniklerine sevki önerilmiştir."

Açıklamada, aynı gün içerisinde, hastaneye sevk sürecine ilişkin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile temas kurularak ilgili kliniklerden randevu organizasyonunun başlatılıp, dış güvenlik planlamaları oluşturulduğu bildirildi.

Güvenlik sebebiyle gizli tutulan planlama doğrultusunda Demirtaş'ın 2 Aralık'ta Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kardiyoloji, nöroloji, gastroenteroloji ve göğüs hastalıkları ana bilim dallarında görevli bölüm başkanları ve uzman hekimler tarafından yapılan muayene, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut, hayatı tehdit edici patolojik bulgu saptanmamıştır. Belirtilen ana bilim dallarının görüşleri doğrultusunda poliklinik kontrolleri önerisi üzerine ceza infaz kurumuna dönüşü sağlanmıştır. Önerilen poliklinik kontrolleri için de gerekli planlamalar yapılmıştır. İlgilinin rahatsızlığı öğrenildiği andan itibaren süreç Cumhuriyet Başsavcılığımız ve kurumumuz tarafından titizlikle yönetilip takip edilmiştir. Devam etmekte olan poliklinik kontrolleri için de gerekli özen gösterilmektedir."