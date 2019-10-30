Edirne'de 1 ton 600 kilo kaçak midye ele geçirildi

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gelibolu'dan, Keşan yönüne giden S.G. yönetimindeki kamyoneti Destek Kıtaları Kavşağı'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton 600 kilo kaçak beyaz kum midyesi ele geçirildi.
Midyelere el konulurken, S.G. gözaltına alındı. S.G., hakkında 'su ürünleri kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Midyeler ise Keşan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü.
Hepsi bu operasyonda ele geçirildiKAĞITHANE'de bir eve düzenlenen operasyonda satışı yasak 4 metre 60 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi, 2 fildişi, 1 gergedan boynuzu, fildişi tesbih, gergedan boynuzu tesbih, damla kehribar tesbih, baston ve satranç takımının da aralarında bulunduğu 269 obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.