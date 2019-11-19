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19.11.2019 - 16:31 | | AA

Edirne'de 391 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 391 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 391 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ve polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Hindistan, Afganistan, Mısır, Bangladeş, Pakistan, Suriye, Filistin, Somali, Fas ve Cezayir uyruklu 391 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

 

Cumhurbaşkanına yazılan mektuba siyanür incelemesiKahramanmaraş'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilmek üzere PTT'ye bırakılan mektubun üzerinde 'siyanür içilecek' kelimesi yazması üzerine AFAD alarma geçti. Yapılan ilk incelemede zarfta siyanür izine rastlanmazken, detaylı inceleme için laboratuvara gönderileceği belirtildi.
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