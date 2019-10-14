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14.10.2019 - 18:15 | | AA

Edirne'de 562 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığındaki 562 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 562 düzensiz göçmen yakalandı

 

İl Jandarma Komutanlığı, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde Fas, Cezayir, Filistin, Tunus, Suriye, İran, Irak, Bangladeş, Afganistan ve Mısır uyruklu 562 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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