MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriEdirne'de fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı
14.11.2019 - 16:29 | | AA

Edirne'de fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de fuhşa aracılık ederek gizli kamera görüntüleriyle şantaj yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İ.Y'nin şikayeti üzerine internet haber sitesi sahibi K.Y'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerinde bulunan dijital materyallerde yapılan incelemede, kentteki bazı iş adamlarının uygunsuz görüntülerinin gizlice  çekildiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.Y, "özel hayatın gizliliğini ihlal", "şantaj" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak  ele geçirme" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri K.Y'nin şikayeti üzerine İ.Y,  B.D ve eşi J.B.D'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden B.D ile eşi J.B.D tutuklandı, İ.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

Polisin köpek getirdiğini duyan bir protestocu...Polisin köpek getirdiğini duyan bir protestocu, kamyona bindirdiği vahşi hayvanı kent meydanına indirdi. Dünya bu inanılmaz görüntüyü konuşuyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... MSB paylaştı! Hain saldırı son anda önlendi

Son dakika... MSB paylaştı! Hain saldırı son anda önlendi

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayınlandı... Nadir'in işe aldığı isim kim?

Yasak Elma 57. bölüm fragmanı yayınlandı... Nadir'in işe aldığı isim kim?

Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı

Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı

Edirne'de fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Edirne'de fuhuş operasyonu! 3 şüpheli tutuklandı

Sıradaki Haber