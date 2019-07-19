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19.07.2019 - 14:32| AA

Edirne'de üç avukata FETÖ gözaltısı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) yönelik operasyonda 3 avukat gözaltına alındı.

Edirne'de üç avukata FETÖ gözaltısı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukatlar A.Y, A.S. ve S.Ö. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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