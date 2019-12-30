MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
ABONE OL
30.12.2019 - 17:08 | | DHA

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edirne'de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada spor çantada uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine hareket geçti. Uyuşturucunun bulunduğu otomobili belirleyen polis, aracı takibe aldı. Havsa ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada spor çanta içine gizlenmiş 2 bin 900 gram eroin, 3 bin 600 gram bonzai, 1000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki E.Y. ve M.Y. de gözaltına alındı.

Çalışmayı genişleten polis, uyuşturucu maddelerin bulunduğu otomobile öncülük yaptığını tespit ettiği aracı da Tekirdağ'da durdurdu. Araçatki D.O. ile İ.K. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapma suçundan adliyeye sevk edildi.

    Bankayı soyup bomba bıraktı! Müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyorSon dakika gelen bilgilere göre; silahlı soyguncu paraları aldı, kaçarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Eskişehir'de 2 ilçede eğitime kar engeli

    Son dakika | Eskişehir'de 2 ilçede eğitime kar engeli

    Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

    Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

    'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

    'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

    Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

    Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

    Sıradaki Haber