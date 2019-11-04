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04.11.2019 - 00:07 | | AA

Edirne'de yakalandılar! Şoke eden Yunanistan iddiası...

Edirne'de, Yunanistan'ın darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de yakalandılar! Şoke eden Yunanistan iddiası...

 

İddiaya göre, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Edirnede yakalandılar Şoke eden Yunanistan iddiası...

Sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 252 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darbettiğini öne sürdü.

Edirnede yakalandılar Şoke eden Yunanistan iddiası...

Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darbettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.

Edirnede yakalandılar Şoke eden Yunanistan iddiası...

Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, "Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar." dedi.

Şoke eden Yunanistan iddiasıEdirne'de, Yunanistan'ın darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen yakalandı.
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