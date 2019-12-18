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18.12.2019 - 12:36 | | DHA

Edirne’de yoğun sis sürüyor

Edirne’de pazartesi gününden beri etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Yer yer görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü kentte, maddi hasarlı kazalar meydana gelirken, kentin tarihi simgelerinden Selimiye Camisi ise yoğun siste gözden kayboldu.

Edirne’de yoğun sis sürüyor

Trakya'nın büyük bölümünde pazartesi gününden beri etkili olan sis, sürüyor. Edirne'de sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Tarihi kentte Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camisi de sis nedeniyle gözden kayboldu.

Yoğun sis nedeniyle kentte maddi hasarlı kazalar da meydana geliyor. Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri sisli havanın cuma gününe kadar süreceğini belirtti.

AFAD UYARDI

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, yoğun sis nedeniyle özellikle ulaşımda sorunlar yaşanabileceğini dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Altındal, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Sis yoğunluk derecesine göre görüşü kısmen ya da tamamen engellediğinden, sisli bir havada kara yolculuğu bazen denizde ve havada olduğundan daha tehlikeli bir hal almaktadır. Söz konusu tehlikenin mümkün olduğu kadar azaltılması, şoför ya da sürücünün çok dikkatli olması ile mümkündür. Sisli havalarda vatandaşlarımız aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir. Yolculuk zorunlu değilse, sisli havada yola çıkılmaması, yoğun siste çok yavaş ve dikkatli sürülmesi, orta çizgiden mümkün olduğu kadar sağa kaçınılması, ani duruşlardan sakınılması, gidiş gelişlerin yapıldığı yol kısmı üzerinde durmaktan kaçınılması, yoğun siste kısa demetli (hüzmeli) ışıklar, ya da sis ışıkları yakılması, ayrıca vatandaşların ihtiyaç duyduğu acil durumlarda; 112 numaralı acil çağrı hattını aramaları gerekmektedir."

 

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