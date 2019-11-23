MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriEdis’ten eski şirketine sahtecilik davası
23.11.2019 - 09:08 |

Edis’ten eski şirketine sahtecilik davası

Şarkıcı Edis, daha önce menajerliğini yapan şirket ile mahkemede karşı karşıya geldi. Şirket, 3,5 milyon lira alacağı olduğunu iddia ederek ihtiyati haciz kararı çıkartmıştı. Sözleşmenin sahte olduğunu söyleyen Edis, şirket hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Edis’ten eski şirketine sahtecilik davası

Sabah gazetesinden Atakan Irmak'ın haberine göre, Edis, menajerliğini yapması için anlaştığı şirketle yollarını ayırınca mahkemelik oldu. Şirket, ünlü şarkıcı ile aralarında yapılan sözleşme gereği 3,5 milyon lira alacağı olduğu iddiasıyla İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuru sonrasında Edis hakkında ihtiyati haciz yapılmasına karar verilmiş, genç şarkıcı ise avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla mahkemenin kararına itiraz etmişti.

SUÇ UNSURU BULUNAMADI
Geçtiğimiz günlerde görülen dava sonunda mahkeme, Edis hakkında verilen ihtiyati haczin kaldırılması talebini kabul etti. Öte yandan şirket yetkilileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Edis tarafından dolandırıldıklarına yönelik suç duyurusunda bulunmuştu. Edis'in tüm işlerini babası ile ortağı olduğu şirket üzerinden yaptığını, söz konusu şirkete ihtarname göndererek kendi rızası ve yetkisi olmadan işlemler yapıldığı belirtip menajerlik sözleşmesini fesih ettiği ileri sürülmüştü. Dolandırıldığını ileri süren şirketin ihbarı üzerine açılan dosya, suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

'SÖZLEŞME GERÇEK DEĞİL'

Edis, bu gelişmelerin ardından karşı atağa geçti. Kendisini dolandırıcılıkla suçlayan şirketin avukatı Altın Mimir tarafından mahkemeye sunulan sahte sözleşmeyle kendisinden 3,5 milyon lira tahsil etmeye çalıştıklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, haciz işlemi başlatan şirket ile aralarında menajerlik sözleşmesi varmış gibi göstererek kendilerine ihtarname gönderildiği belirtildi ve prodüksiyon şirketi yetkililerinin cezalandırılması istendi. Savcılık ünlü şarkıcının şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...İstanbul, Fatih'te Uygur Türkü iş adamı Saimait Aierken'ın bir kafede otururken öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saimait Aierken'in adı Kırgızistan'da 700 milyon doların yurtdışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada geçiyordu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...

Dehşet! Susturuculu silahla bir anda belirdi! 700 milyon dolar detayı...

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Hekimoğlu dizisinden bir fragman daha! Hekimoğlu oyuncu kadrosu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu İstanbul

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu İstanbul

Son depremler 23 Kasım 2019 Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

Son depremler 23 Kasım 2019 Kandilli | Deprem mi oldu son dakika?

Sıradaki Haber