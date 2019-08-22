Son dakika...Edremit sahili alev alev

Edremit'e bağlı Akçay Mahallesi ile Burhaniye ilçesi arasındaki Dalyan mevkisinde deniz kıyısına yakın sazlık bir alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına iki helikopterle de destek veriliyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

"TEDBİR AMACIYLA BİR EV BOŞALTILDI"

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dalyan mevkisinde başlayan sazlık yangınının yerleşim alanına yakın olduğunu söyledi.

Sırmalı, söndürme çalışmalarına devam edilen bölgedeki iki konuttan birinin boş olduğunu, diğerinin ise tedbir amaçlı tahliye edildiğini aktardı.

Alevlerin herhangi bir araca ya da eve sıçramadığını, sadece sazlık alanda devam ettiğini belirten Sırmalı, "Havadan Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait helikopter, karadan ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Edremit, Zeytinli, Akçay ve Burhaniye Grup Amirliği ekipleri ile arazözlerle yangını sürdürme çalışmaları sürüyor." dedi.

"YANGIN YAKLAŞIM 500 DÖNÜM ALANDA ETKİLİ OLUYOR"

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Alevlerin yaklaşık 500 dönüm alanda etkili olduğu bilgisini paylaşan Arslan, şunları kaydetti:

"Burhaniye tarafındaki yerleşim yerlerine çok yakın noktalara gelmiş ama ekiplerin müdahalesi sonucunda engellenmiş. Denizin yakın olması büyük bir avantaj, helikopterler 5 dakikada bir suyu doldurup boşaltıyorlar. Bu büyük bir avantaj. Yangın henüz sönmedi, devam ediyor ancak yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alınma durumu söz konusu olacak. Şu anda bizi umutsuzluğa götürecek, moralimizi bozacak bir gelişme yok. Müdahaleler devam ediyor. Yangın kontrollü bir şekilde söndürülmeye çalışılıyor."





