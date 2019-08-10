Edward Snowden’ın kitabı yayımlanıyor

‘Permanent Record’, ABD de dahil olmak üzere toplam 20 ülkede okuyucuyla buluşacak. Snowden, ABD yönetiminin sırlarını açıkladıktan sonra önce Hong Kong’a, ardından da Moskova’ya gitmişti. Kitabın yayımlanmasıyla ilgili hukuki bir güçlük beklenmediği, Snowden’ın avukatı tarafından açıklandı.