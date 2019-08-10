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10.08.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Edward Snowden’ın kitabı yayımlanıyor

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’ın ‘Permanent Record’ adını taşıyan otobiyografik kitabı, 17 Eylül’de yayımlanıyor.

Edward Snowden’ın kitabı yayımlanıyor

‘Permanent Record’, ABD de dahil olmak üzere toplam 20 ülkede okuyucuyla buluşacak. Snowden, ABD yönetiminin sırlarını açıkladıktan sonra önce Hong Kong’a, ardından da Moskova’ya gitmişti. Kitabın yayımlanmasıyla ilgili hukuki bir güçlük beklenmediği, Snowden’ın avukatı tarafından açıklandı. 

 

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