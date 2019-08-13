Efes Festivali iki yaşında

Festivalin ikincisinde 5 ayrı etkinlik planlanıyor. Mario Frangoulis konseri ile Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda başlayacak festivalin kapanış etkinliği ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki La Traviata Operası.

Efes Antik Tiyatrosu, çeşitli onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu için etkinlikler Çeşme, İzmir, Efes Ticaret Agorası ve Celsus Kütüphanesi’nde gerçekleştirecek.