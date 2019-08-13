13.08.2019 - 08:55| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Efes Festivali iki yaşında
İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü yıldızları ağırlayacak.
Festivalin ikincisinde 5 ayrı etkinlik planlanıyor. Mario Frangoulis konseri ile Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda başlayacak festivalin kapanış etkinliği ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki La Traviata Operası.
Efes Antik Tiyatrosu, çeşitli onarım çalışmaları nedeniyle kapalı olduğu için etkinlikler Çeşme, İzmir, Efes Ticaret Agorası ve Celsus Kütüphanesi’nde gerçekleştirecek.
Kilo aldığını sandı, karnından 12 kiloluk kist çıktıManisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı. Kilo aldığını sanarak uzun süre hastaneye gitmeyen yaşlı kadın, karnında 12 kilogramlık kist olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Manisa Şehir Hastanesinde başarılı bir operasyonla dev kisti alınan kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.