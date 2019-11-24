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24.11.2019 - 21:43 |

Efsane Cuma ne zaman hangi gün başlıyor? 2019 Black Friday indirimleri tarihi

2019 Black Friday için geri sayım başladı. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da merakla beklenen Efsane Cuma öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki ülkemizde Efsane Cuma olarak adlandırılan Black Friday nedir ve ne zaman başlıyor?

Efsane Cuma ne zaman hangi gün başlıyor? 2019 Black Friday indirimleri tarihi

Amerika'da 'Black Friday' diye bilinen, ülkemizde 'Şahane Cuma' diye adlandırılan indirim günlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. İndirimli ürünler için sabırsızlanan vatandaşlar, Şahane Cuma'nın hangi gün olacağını araştırıyor. İşte Black Friday yada diğer adıyla Şahane Cuma tarihi haberimizde...

ŞAHANE CUMA - BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak. Türkiye'de ise bazı firmalar 21-22 Kasım tarihlerinde efsane Cuma kampanyasını başlattı.

1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

 

Önce oğlunu sonra polisi vurduistanbul Beyoğlu'nda, tartıştığı oğlunu ve olaya müdahale eden polisi silahla yaralayan baba, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
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