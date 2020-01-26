Efsane grup AC/DC’den Young’a saygı albümü

Son olarak 2014’te “Rock or Bust” albümünü yayınlayan ekip, solist Brian Johnson’ın kalıcı duyma kaybı tehlikesi nedeniyle kariyerini noktalamasının ardından Axl Rose’un desteğiyle turnesini tamamlayayabilmişti. Daha sonra davulcu Phil Rudd’ın eski bir çalışanı ölümle tehdit etmesi nedeniyle ev hapsine çarptırılması grubun kariyerini sekteye uğratmış ve son olarak da 2017’de gitarist Malcolm Young hayata veda etmişti. Tüm bu yaşananlar nedeniyle, grubun hayranları ekibin bir daha stüdyoya girmeyeceğini düşünüyordu. Avustralyalı televizyoncu Eddie McGuire, Brian Johnson’ın sağlık sorunlarını teknik yardım alarak atlattığını ve yeniden şarkı söylemeye döneceğini belirtti. Bunun yanı sıra grubun Malcolm Young’ın ölümünden önce yapılan gitar kayıtlarıyla bir albüm hazırladığını da açıkladı. Kayıtlara gitarda Malcolm Young’ın yeğeni Stevie Young’ın eşlik ettiğini de söyleyen McGuire, grubun yılın sonunda Avustralya’da bir turne düzenleneceğini iddia etti.