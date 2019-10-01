Efsanenin ardındaki ressam Avni Lifij

Milliyet Sanat dergisi ekim ayında Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisini kapağına taşıyor. Çok yönlü üretimi ve sanatına getirdiği kavramsal çerçeveyle Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Avni Lifij’in (1886-1927) az bilinen dünyasını yansıtmayı amaçlayan bu sergi 15 Ekim’de ziyarete açılıyor. Avni Lifij sergisini gazeteci Cem Erciyes değerlendiriyor. SSM’deki serginin yanı sıra derginin plastik sanatlar sayfalarında Nur Koçak’ın hem SALT Galata’da hem SALT Beyoğlu’ndaki “Mutluluk Resimlerimiz” sergisine dair Fatih Özgüven’in kaleme aldığı değerlendirme yazısı, sanatçı İrem Tok’un Pilot Galeri’deki “Close-up” sergisine dair röportajı, minyatür ve tezhip sanatına getirdiği çağdaş yorumla dikkatleri üzerine çeken Murat Palta’nın söyleşisi okurların karşısına çıkıyor. Lizbon’da yaşayan Leyla Gediz, The Pill’de açtığı “Denizsens”i Milliyet Sanat okurlarına anlatıyor.









‘Erkek feminist olur mu?’









Asu Maro, ayın söyleşisinde Fırat Tanış ve Gonca Vuslateri ile bir araya geliyor. “Erkek Arkadaşım Bir Feminist” oyununda tiyatroseverlerin karşısına geçecek olan ikili, söyleşide, bir erkeğin feminist olup olmayacağını tartışıyor. Sonbaharın gelişiyle derginin tiyatro sayfaları da hareketleniyor. DasDas’ın yeni sezon oyunu “Westend / Batının Sonu” oyununu Mert Fırat ve Tülin Özen okurlara aktarıyor. Toy İstanbul’un yeni oyunu “Hipokrat”ta rol alan Canan Ergüder ve Kenan Ece dergiye verdikleri bir söyleşiyle tiyatroseverlerin karşısına çıkıyorlar. Tatlı Ekşi Tiyatro ve Pangea Yapım’ın yeni oyunu “Aşk Gemişim”in ekibinde yer alan Tuğrul Tülek, Şebnem Bozoklu, Rıza Kocaoğlu ve Melisa Doğru, Milliyet Sanat’a verdikleri röportajda, oyunun romantik komedi öğelerine getirdiği eleştirileri sıralıyorlar.



Kaçırılmayacak caz konserleri



Milliyet Sanat’ın sinema sayfalarında Cem Yılmaz, yönetmenlik, senaristlik ve başrollerinden birini üstlendiği ve iki öyküden oluşan filmi “Karakomik Filmler”i derginin okurları için anlatıyor. Sevin Okyay’ın 3 Ekim’de başlayacak filmekimi’nden seçtiği filmler sinefiller için rehber niteliği taşıyor. Burçin S. Yalçın, Pedro Almodovar’ın yeni filmi “Acı ve Zafer”i incelediği yazısında filmin neden yönetmenin en kişisel filmi olduğunu açıklıyor. Selin Gürel’in hazırladığı Toronto Film Festivali dosyası, ödül sezonun öne çıkması beklenen filmlerini müjdeliyor. Derginin müzik sayfalarında Eray Aytimur, 17-27 Ekim’de gerçekleştirilecek Akbank Caz Festivali’nde dikkat edilmesi gereken konserleri tanıtıyor. Yeni albümleri “Open Sesame”i geçen yıl sonunda yayınlayan ve bu ay yeni bir EP’yi dinleyicileriyle buluşturacak rock’n’roll grubu The Ringo Jets, müzik yolculuklarını anlatıyor.









Sevin Okyay, Ahmet Ümit söyleşisi



Milliyet Sanat dergisinin edebiyat sayfaları ise Selim İleri’nin köşe yazısıyla açılıyor. İleri, geçen ay olduğu gibi ekim ayında da okurlarına bir okuma listesi çıkarıyor. Yanı sıra, Sevin Okyay ve Ahmet Ümit bir araya geliyor ve ‘Beyoğlu’nun En Güzel Abisi’ Başkomser Nevzat’ın yeni maceralarını konu alan kitabı “Aşkımız Eski Bir Roman”ı konuşuyorlar.

