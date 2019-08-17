MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEfsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları
17.08.2019 - 12:22

Efsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları

Orijinal adı Rise of the Legend olan Efsanenin Yükselişi filmi 2014 yılında yapılmıştır. Yönetmen koltuğunda Chow Hin Yeung Roy'un yer aldığı Efsanenin Yükselişi filmi aksiyon, biyografi ve dram türünde yapılmış başarılı filmlerden birisidir. İşte Efsanenin Yükselişi konusu ve oyuncuları...

Efsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları

FİLMİN KONUSU

Gözleri önünde babası öldürülen bir çocuk, senelerce intikam arzusuyla yaşar. Büyüdükten sonra babasının intikamını almak için yola çıkar.

OYUNCU KADROSU

Sammo Hung
Eddie Peng
Luodan Wang
Boran Jing
Anglebabt
Cho-Lam Wong

Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı nasıl yapılacak? Sınav giriş yerleri belli oldu

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

Serinlemek için girdiği nehirde boğuldu!

Efsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları

Efsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları

Bir aile paramparça oldu! 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'

Bir aile paramparça oldu! 'Kızım annesini sorarsa ne diyeceğim?'

Sıradaki Haber