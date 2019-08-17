17.08.2019 - 12:22
Efsanenin Yükselişi filminin konusu ve oyuncuları
Orijinal adı Rise of the Legend olan Efsanenin Yükselişi filmi 2014 yılında yapılmıştır. Yönetmen koltuğunda Chow Hin Yeung Roy'un yer aldığı Efsanenin Yükselişi filmi aksiyon, biyografi ve dram türünde yapılmış başarılı filmlerden birisidir. İşte Efsanenin Yükselişi konusu ve oyuncuları...
FİLMİN KONUSU
Gözleri önünde babası öldürülen bir çocuk, senelerce intikam arzusuyla yaşar. Büyüdükten sonra babasının intikamını almak için yola çıkar.
OYUNCU KADROSU
Sammo Hung
Eddie Peng
Luodan Wang
Boran Jing
Anglebabt
Cho-Lam Wong
Anne ve baba ölen çocuklarına kalp masajı yaptı!Adana’da serinlemek için girdiği gölden su altı polisi tarafından çıkartılan ve yaklaşık 25 dakika sağlık, polis ve itfaiye ekipleri tarafından kalp masajı yapılan ancak geri döndürülemeyen gencin öldüğüne inanamayan anne ve babasının da kalp masajı yapması yürekleri dağladı.