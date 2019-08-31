MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEfsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı
31.08.2019 - 09:07| Takvim

Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu, 2017’de aramızdan ayrıldı. Japonya’daki kızı ortaya çıktı. Mirasçı sayısı 4’e yükseldi. Miras davasında ise skandal gerçeğe ulaşıldı. ‘Cep Herkülü’nün Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu’ndan kazandığı 13 madalyanın kayıp olduğu anlaşıldı.

Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, 2017'de hayatını kaybetti. 'Cep Herkülü', özel hayatını gizli tutan bir isimdi. Ölümünün ardından kızları Sezin, Esin, Nilay gündeme geldi. Ancak Süleymanoğlu'nun Japon sevgilisinden de Zekai Mori (28) adında bir kızı daha olduğu belirlendi. Mori, DNA testiyle Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu belgeledi. Mirastan pay istedi. Mirasın 4'e bölünmesine karar verildi. Miras davasıyla ortaya çıkan bir gerçek ise "Çok ayıp" dedirtti.

Efsaneye büyük ayıp Miras davasında ortaya çıktı

Sezin ve Esin kardeşlerin avukatı Aziz Demir, mahkemeye dilekçe verip, sporcunun kazandığı tüm madalyaların kızlarına verilmesini talep etti. Süleymanoğlu'nun kazandığı 3 olimpiyat madalyasının kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nda olduğu, diğer Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu'ndan kazandığı 13 madalyanın ise kayıp olduğu belirlendi. Süleymanoğlu'nun Büyükçekmece'deki evinde keşif yapılması istendi.

Efsaneye büyük ayıp Miras davasında ortaya çıktı

3'Ü BENDE AMA...


Muharrem Süleymanoğlu, mahkemeye ifade verdi. "3 olimpiyat madalyası bende. Ağabeyimin hayatını anlatan filmde kullanılması için yapım şirketine verdim. Diğer kayıp madalyaların nerede olduğunu bilmiyorum" dedi...

Efsaneye büyük ayıp Miras davasında ortaya çıktı

Mori, babasını hiç görmedi

Bir aile yok oldu...Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü Ali Kök ve eşi Yeliz Kök çiftinin 12 yaşındaki kızları Işıl için okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

Efsaneye büyük ayıp! Miras davasında ortaya çıktı

İki yıl önce hayatını kaybetti... Milyonlarca liralık miras bilmecesi!

İki yıl önce hayatını kaybetti... Milyonlarca liralık miras bilmecesi!

Hangisi katil... Tek yumurta ikizlerinin sırrı çözüldü

Hangisi katil... Tek yumurta ikizlerinin sırrı çözüldü

Yasak aşkın feci sonu!

Yasak aşkın feci sonu!

Sıradaki Haber