Ege’deki yangınlar yüreğimizi yaktı

İzmir’in Karabağlar ve Urla ilçesi ile Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçeleri önceki gün alevlere teslim oldu. Havadan ve karadan seferber olan ekipler, şiddetli rüzgâr nedeniyle yangınlara müdahalede zorlandı. Gece boyu devam eden ve dün sabah yeniden başlayan müdahalelerle İzmir’in Urla ilçesi ile Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde alevler kontrol altına alındı. İzmir Karabağlar’da ise yangını söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Helikopterle bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi’ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi’nde açıklamalarda bulundu. Efem Çukuru, Çatalca, Gödence köylerini korumak isterken dün itibarıyla risk grubundan çıkardıkları Kuyucak, Orhanlı, Yeniköy ve Beyler’in rüzgârın yön değiştirmesi nedeniyle tekrar risk altına girdiğini, Kuyucak’ta kısmi tahliye yaptıklarını vurgulayan Pakdemirli, köylerin etrafını dozerlerle, iş makineleriyle çevirdiklerini, ilerleyen saatlerde risk görülmesi halinde buraların tahliye edileceğini kaydetti.

Hava araçlarının gün boyu uçmasının çok önemli olduğunu, sivil havacılık kuralları gereği helikopterlerin gün doğumu ve batımı arasında uçabildiğini dile getiren Pakdemirli, 20.08’de gün batımının olduğunu, helikopterlere 20.20’ye kadar kışlalarına dönme talimatı verdiğini anlattı.

“Dün 15 orman, 8 de kırsal olmak üzere 23 yangınımız çıktı” diyen Pakdemirli, “Bunların 4’ü aktif olarak bugün (dün) devam etti. İkisi Muğla ikisi İzmir’de. Bugün İzmir’de eklenen yangınlarımız da oldu, Aliağa ve Buca’da. Bu saat itibarıyla kontrol altına alamadığımız sadece buradaki (Karabağlar) yangımız var” ifadelerini kullandı.

‘Şartlar değişiyor’

Gazetecilerin yangının ne kadar alanda etkili olduğu sorusu üzerine Pakdemirli, henüz ölçülmüş bir alan olmadığını ancak yaklaşık 500 hektarlık alanda yangının etkili olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’In konuyu yakından takip ettiğini ve üzüntülerini ilettiğini belirtti.

Yangın alanının büyümemesi, tamamen çevrilmesi ve yangını önce kısmi, sonra da tamamen kontrol altına almak için çaba gösterdiklerini ifade eden Pakdemirli, “Ama şartlar sürekli aleyhimizde. Nem, ısı ve rüzgar sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu değişkenliğin gösterildiği durumda da sürekli atlamalar yapılıyor. Arazide tek bir yerde tek bir yangınla değil, yüzlerce hatta binlerce yangınla mücadele etmek durumundayız” dedi.

‘Ateşin feri söndü’

Yangını koordine amacıyla gerçekleştirilen gece uçuşunun ardından konuşan Bakan Pakdemirli, “Karabağlar’da orman yangınının önemli bir kısmında ateşin feri sönmüş durumda. Sabaha kadar önemli bir mesafe almayı umuyoruz. İnşallah öğleden evvel eğer önemli bir rüzgar çıkmazsa, kontrol altına almayı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Tehlike atlattık’

Bölgeyi gezen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Bu bölgelerin tekrar yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması için çalışmalarımız olacak. Ne yazık ki hayvanların doğal yaşam alanları bir kez daha insanlar tarafından tahrip edildi” diye konuştu.

Demircili Mahallesi’nde de önceki gün çıkan yangın nedeniyle kesilen elektrikler, yaklaşık 24 saat sonra yeniden verildi. Demircili Mahallesi Muhtarı İbrahim Direk, zeytinlik alanların büyük zarar gördüğünü belirterek, “Alevler, evlere sıçramadan söndürüldü. Büyük bir tehlike atlattık” ifadelerini kullandı.

Bodrum ve Milas yangını sabotaj mı?

Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde önceki gün çıkan orman yangınlarıyla ilgili havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmaları dün de sürdü. Milas’ta büyük bölümü zeytinlik olan tarım arazilerini küle çeviren alevlere 40 arazöz, 8 dozer, 10 su tankeri, orman işçileri ve itfaiye erleri ile müdahale edildi. Akgedik Barajı mevkisi ormanlık alanındaki yangına ise 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileriyle de karadan müdahale edildi.

Her iki yangında da iyi niyet aramadıklarını belirten Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, “Yangınların sebebinin ne olduğunu bilemiyoruz ama iyi niyetli düşünmüyoruz. İzmir de dahil 3 yerde yangın çıktı, ‘bu tesadüf olamaz’ diye düşünüyoruz. Bu işlerin artık durması lazım. Bodrum’da yaklaşık 70 hektar, Milas’ta ise yaklaşık 30 hektarlık alanda yangın etkili oldu” dedi. Müdür Yardımcısı Çelik, yangınların kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

2 işçi yaralandı

Öte yandan orman işçilerinden Mehmet Oral ve Ercan Küçük’ün Milas’taki yangın söndürme çalışması sırasında dağlık arazide düşerek yaralandığı öğrenildi. İşçiler, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.