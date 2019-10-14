‘Eğer marka değilseniz yarından sonra yoksunuz’

Fuarın global bir marka olduğuna dikkat çeken UFRAD Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın, “Marka değilseniz yoksunuz ve yarından sonra var olmanız mümkün değil. Burası ekonominin tam ortasında olan ve marka olmayan ürünlerin marka olmasına yol açan, onlara öneri getiren bir platform” dedi. CNR Expo’da başlayan ve 13 Ekim’e kadar sürecek olan ‘Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda 200’den fazla marka girişimcilerle bir araya geliyor.. Fuarda, girişimciler yeni anlaşmalara, işbirliklerine, franchising ve bayilik sözleşmelerine imza atacaklar.

Bugün itibarıyla Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin, bu işletmelere bağlı şube sayısının ise 60 bin olduğuna dikkat çeken UFRAD Franchising Derneği Başkanı ve Dünya Franchise Konseyi Dönem Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın, 350 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Aydın, 2019 yılı sonunda franchising sektörünün büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ve bu rakamın 2023 yılında iki katına ulaşacağı tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.