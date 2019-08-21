'EÄŸer para vermezsen...' Ã‡Ä±plak fotoÄŸrafla tehdit

Barutluk Mahallesi'nde oturan H.E. iddiaya gÃ¶re internetten tanÄ±ÅŸÄ±p arkadaÅŸ olduÄŸu deniz...0 Â isimli kadÄ±naÂ Â gÃ¶nderdiÄŸi Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarlarÄ±nÄ± 'internette yayÄ±nlarÄ±m' tehdidiÂ Ã¼zerine polise giderek ÅŸikayetÃ§i oldu. Ä°nternetten tanÄ±ÅŸÄ±p arkadaÅŸ olduÄŸu kadÄ±nÄ±n kendisini kandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan H.E. polise verdiÄŸi ifadesinde ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;

'Sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Â Ã¼zerinden deniz_.....0 kullanÄ±cÄ± isimli ÅŸahÄ±sla tanÄ±ÅŸÄ±p gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±k. Bir sÃ¼re sonra benden cinsel iÃ§erikli fotoÄŸraflar istemesi Ã¼zerine kendisine Ã§Ä±plak fotoÄŸraflarÄ±mÄ± gÃ¶nderdim. Daha sonra Â benden para isteyerek vermezsem fotoÄŸraflarÄ±mÄ± internette yayÄ±nlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek tehdit etti. Daha sonra kendisini sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi hesabÄ±mdan Ã§Ä±karÄ±p bana ulaÅŸmasÄ±nÄ± engelledim.ÅžikayetÃ§iyim."dedi. Polis H.E.'nin ÅŸikayeti Ã¼zerine olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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