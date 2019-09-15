Eğer su verilmezse binlerce balık ölmeye devam edecek!

Üreticilerin tarlalarını suladığı ve hayvanların su ihtiyacını karşıladığı gölet, bilinçsiz sulama ve kış mevsiminde yeterince yağış almayınca kurumaya başladı. Gölette bu nedenle 2 gündür balık ölümleri yaşanırken, diğer balıklar ise az miktardaki suda yaşam mücadelesi veriyor. Köylüler, bir an önce göleti besleyen barajlardan su bırakılmasını bekliyor.

'SU GELİRSE BALIKLAR YAŞAYACAK'

Oruçlu Muhtarı Şevket Filiz, "Bu yıl mevsim kurak geçti. Göletimiz, Şeytan Deresi Barajı'ndan su salınmadığı için kurudu. Salınan su da yetersiz kaldı. Çiftçilerimiz de mahsullerini sulamak zorunda kalıyor. Barajlardan su salınmasını bekliyoruz. Su gelirse balıklarımız yaşayacak" dedi.

Oruçlu Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Lütfü Gök ise, "Suların azalması ile balık ölümleri 2 gündür devam ediyor. Barajlardan su bırakılmadığı için gölette balıklarımız gözlerimizin önünde ölüyor. Bu sorun kurumlar arası anlaşmazlıktan oluyor. Su salınmadığı için son 3 yıldır göletteki balıklar ölüyor. Barajlardan suyun düzenli salınmasını istiyoruz. Balıkların ölümüne üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

Mısır, ayçiçeği, yonca gibi mahsullerini göletten sulayan köylüler, artık barajdan yeterli miktarda bu bırakılmasını istiyor.

AKYAZI’DA DA BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANDI

Akyazı'dan geçen Mudurnu Deresi’nde bugün balık ölümleri yaşandı. Dereye bir borudan atık suyun döküldüğü alanda, yüzlerce balık telef oldu. Bölge sakinleri, kıyıya ve su üstüne vuran balıkları imha etmek üzere toplayıp, yetkililere haber verdi.

Bölgede yaşayanlar, daha önce de derede balık ölümlerinin yaşandığını, bu kez kanalizasyon borusundan gelen atık su nedeniyle balıkların telef olduğunu belirterek, önlem alınmasını istedi.