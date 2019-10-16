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16.10.2019 - 07:50 | | AHENK BAYAZIT İstanbul

‘Eğitim için atılan adım boşa gitmez’

Birçok sivil toplum kuruluşu, dernek ve vakıf ile beraber ihtiyaç sahiplerine destek vermek için yola çıkan İyilik Peşinde Koş Platformu, bu sene de adım adım iyiliğe koşacak.

‘Eğitim için atılan adım boşa gitmez’

Platformun çatısı altında çeşitli kampanya ve projelere destek vermek için ter dökecek koşucular, 3 Kasım Pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda bir araya gelecek.

Üniversitelilere destek

Türk Eğitim Vakfı’nın ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ projesine destek olmak için koşacak olanlardan biri de Bostancı Final Okulu Müdürü Önem Mutlu Karaduman. Karaduman, okulu ve öğrencileri adına üniversiteyi kazanan ancak maddi imkansızlıklardan dolayı eğitim görmekte zorlanan gençler için yarışacak.

Karaduman, “Eğitim için atılan hiçbir adımın boşa gitmediğine inanıyorum. Koşudan elde edilecek gelir, Türkiye genelinde başarılı olan ancak maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlamak için kullanılacak. Bu yüzden imkanı olan herkesi ufak da olsa kampanyamıza destek olmaya, gençlerimiz için iyi bir geleceği birlikte inşa etmeye çağırıyorum” ifadelerini kullandı.                              

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