Eğitim sistemine ‘Finlandiya modeli’

Türkiye, eğitimde Finlandiya modelinin ülkemize adapte edilip edilemeyeceğine ilişkin araştırmalar yaparken, bugün ve yarın Ankara’da, “Finlandiya Modeli Çalıştayı” düzenleyecek. Türkiye’deki seçkin 70 okuldan toplam 330 yönetici ve öğretmenin katılacağı çalıştayda, Finlandiya Eğitim Semineri ve Finli eğitimcilerin vereceği atölye çalışmaları düzenlenecek.

MEB de Talim Terbiye Başkanlığı, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü olarak çalıştayda yer alacak. MEB temsilcileri, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un milli eğitim sisteminde yapmayı düşündüğü yeni atılım ve düzenlemeler için araştırma ve tespitlerde bulunacak.

Bu çalıştay, Finlandiya’da da gerçekleştirilecek. Finlandiya, 2020’de gerçekleştireceği travel traning (eğitim gezisi) programıyla kendi sistemlerini yerinde inceleme fırsatı tanıyacak. Ayrıca Türk eğitimcilere, Finlandiya’da misafir öğretmen programıyla eğitimler düzenleyecek.

Türkiye üçüncü örnek

Finlandiya eğitim modeli Dubai ve Hong Kong’dan sonra Türkiye’de uygulanıyor. Dünyada üçüncü örnek olan pilot uygulama Özel Efe Koleji’nde gerçekleştiriliyor. Kolejde, yüksek lisanslı öğretmenlerle çalışma, ödevsiz okul, proje bazlı eğitim, bireysel öğretim anlayışı, çift dilli eğitim yapılıyor. Finlandiya müfredatıyla, MEB müfredatının uyumlu olarak birleştirildiği proje, resmi akreditasyonlu, “Finlandiya eğitim modelinin” ilk uygulaması oldu.

Türk eğiticimlere model anlatılacak

MEB yetkilileri ile Finlandiya Büyükelçisi’nin katılımıyla Finli eğitimciler tarafından 2 gün sürecek atölye çalışmaları ve seminerlerin yer alacağı çalıştay gerçekleştirilecek. Bu çalıştayda Türk eğitimcilere Finlandiya eğitim modeli anlatılacak.

Çalıştayda Finlandiya eğitim modeline göre, kariyer rehberliği ve mesleki gelişim, öğretmen eğitim ve misafir öğretmen uygulamaları üzerinde durulacak. Ayrıca Kuzey Avrupa İşletme Akadisi (NEBA) CEO’su Jouni Suonpaa, “Kariyer planlamaya yönelim, yeni kariye yönetim becerileri, kariyer planlamada özbiliş, bireyin kendi toplumundaki kariyer ve çalışma imkânları, bireyin yeterliliğinin pazarlanmasının en etkili yolları, iş görüşmelerinde başarıyı etkileyen etmenler, kariyer programlama anahtarlarının yapısı” konularını anlatacak.

Dr. Kari Vitikainen ise, “Finlandiya okul sistemi, Finlandiya okulunu özel yapan sebepler” üzerinde duracak.