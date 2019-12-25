Eğitimde 2019 böyle geçti

OCAK

- DİJİTAL DÖNÜŞÜM: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2019 yılı için hedefini dijital dönüşüm olarak açıkladı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada üniversitelerde dijital çağa ayak uydurmak için yeni bir dönüşüm ve bununla ilgili olarak bilgiye ulaşımda dünya üniversitelerinin de çalışmalarını dikkate alarak ‘açık erişim’ çalışmaları yapılacağını söyledi.

- FORMASYON KALKTI: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programlarında ders sayılarının azaltılacağını, yönetici atamaları için sınav yapılacağını, pedagojik formasyonun kalkacağını açıkladı.

- TEMEL LİSE MUAMMASI: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kursları ve temel liselerin 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonunda kesin kapanacağını açıkladı. 5580 Sayılı Kanun’da yapılan geçici düzenlemeyle temel liselerin kapatılması gerekiyordu.

ŞUBAT

- YKS’DE KURALLAR ESNETİLDİ: Önceki yıllarda öğrencilerin şikâyetleri dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girişte adayların yanlarına alacakları eşyalar konusunda esneklik getirildi. Buna göre sınav binalarına başörtüsü için kullanılan boncuklu veya boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing ile girilebilecek.

MART

- OKUL YAŞI 69 AYA ÇIKTI: MEB, okula başlama yaşını 69 aya çıkardı. Önceki uygulamada, ilkokula kayıt için 66 ayı tamamlayanlar, kayıt yaptırabiliyordu. Ancak okula hazır olmadığı düşünülen 66-68 ay arası çocukların velilerinin dilekçeleri, 69-71 aylık çocukların sağlık raporuyla kayıtları ertelenebiliyordu. 66-69 ay aralığındaki çocuklarını okula göndermek istemeyenlerin sağlık raporu alma şartı esnetildi; artık okula göndermemek için dilekçeyle başvurmaları yeterli olacak.

NİSAN

- SINAV SÜRESİ UZADI: Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) önemli bir değişiklik olmadı. Sayısal’da 40 sorunun sorulduğu ikinci oturumda cevaplama süresi 60 dakikadan 80 dakikaya çıkarıldı. Bakanlık geçen yıl listeye alınmayan bazı tarihi liseleri de merkezi sınavla öğrenci alacak okullar listesine dahil etti.

MAYIS

- SEÇİMİN MAĞDURU ÖĞRENCİLER: 31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran’da tekrar edilmesi oy kullanacak üniversite öğrencilerinin yollara düşmesine neden oldu.

- LİSELERDE YENİ SİSTEM: Bakan Ziya Selçuk, liselerde yeni sistemin ayrıntılarını paylaştı. Eylül 2020’den itibaren 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak uygulanacak yeni sistemle ders sayıları azaltılacak, öğrenciler kariyer odaklı yetiştirilecek, 12. sınıflara yapay zekâ, uygulamalı hukuk, nesnelerin interneti gibi dersler gelecek. Yeni sisteme göre ilk üniversite sınavı 2024’te yapılacak.

HAZİRAN

- YKS’DE HATALI SORU: Yaklaşık 2,5 milyon üniversite adayının katıldığı YKS’de ÖSYM, TYT’de bir Matematik sorusunu iptal etti. Uzmanlar, TYT’de Coğrafya’da 9., AYT’de Kimya’da 24. ve Tarih’te 33. sorunun da iptalini istedi.

- 565 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI: LGS’de 565 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan aldı.

AĞUSTOS

- 71 BİN KONTENJAN BOŞ KALDI: YKS sonuçlarına göre 753 bin 461 öğrenci, üniversiteye yerleşti; 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Üniversitelerdeki programların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı.

- ÖZEL SINIFA SORUŞTURMA: MEB, medyada “devlet okulunda özel sınıf ayrımcılığı” başlıklı haberlerde yer alan “özel sınıf oluşturularak velilerden para talep edildiği” iddialarını ve bu konudaki şikâyetleri ihbar kabul ederek harekete geçti.

EYLÜL

- OKULLARDA DEPREM GÖÇÜ: 26 Eylül’de İstanbul’da deprem oldu. Depremin ardından yapılan incelemelerde, 20 okulun az hasarlı, 9 okulun ağır hasarlı olduğu tespit edildi ve eğitime 1 gün ara verildi. Bu okullardaki yaklaşık 31 bin öğrenci, başka okullara ya da kendi okullarının başka bloklarına “Misafir” olarak nakledildi.

- BAŞARILI ÜNİVERSİTELER: YÖK’ün “2018 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu”na göre ‘Eğitim ve Öğretim’ alanında ODTÜ, ‘Araştırma-Geliştirme’de Koç Üniversitesi, ‘Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Alanları’nda Ankara Üniversitesi en başarılı üniversiteler oldu.

- 61 BİN ADAY ÜNİVERSİTELİ: 19 Eylül’de açıklanan YKS ek yerleştirme sonucunda, 43 bin 945’i ön lisans, 17 bin 887’si lisans olmak üzere 61 bin 832 aday daha bir yükseköğretim programına yerleşti.

LGS’DE SKANDAL

TEMMUZ

- HESAPLAMA HATASI: LGS sonuçlarına itiraz eden bir öğrencinin, 15 doğru, 5 yanlış olarak açıklanan sınav sonucu,

4 yanlış, 1 boş olarak değiştirildi. Benzer başka hataların olup olmadığı tartışma konusu oldu.

- LİSELERE GİRİŞTE KAOS: Liselere girişte sınav puanıyla öğrenci alan okulların sayısı yetersiz kaldı. Örneğin İstanbul’da, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin kontenjanı 7 bin 500’dü. Bu okulların yüzdelik dilimine sahip olan yaklaşık 31 bin öğrenci, yeterli kontenjan bulunmadığı için tercih yapamadı.

- 2023 PLANINA EĞİTİM DAMGASI: TBMM’ye sunulan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı, eğitimde bir dizi hedefi kapsıyor. Buna göre okul öncesi eğitim zorunlu olacak; tüm okullarda tekli eğitime geçilecek; lise ve üniversiteye giriş sınavlarında düzenlemeler yapılacak; özel üniversite mevzuatı hazırlanacak; dünya sıralamalarında ilk 100’e ve ilk 500’e de en az 5 üniversitenin de girmesi sağlanacak; kadın üniversiteleri kurulacak.

- YKS’DE TARİH SORUSU İPTAL: YKS kapsamında düzenlenen AYT’de bir Tarih sorusu iptal edildi.

- LGS’NİN ÇARPICI RAPORU: LGS ile ilgili açıklanan rapora göre, geçen yıl 8,80 olan matematik testindeki doğru cevap sayısı ortalaması, 11,14’e yükseldi. Ayrıca 17,31 olan Türkçe doğru cevap sayısı ortalaması 17,42’ye, 14,47 olan fen bilimleri ortalaması da 15,62’ye ulaştı.

MEB’İN 2023 STRATEJİK PLANI HAZIR





EKİM

- ÖZEL YETENEK KALDIRILDI: YÖK, grafik tasarım, moda, spor bilimleri gibi 14 bölümde özel yetenek sınavını kaldırdı. Bunun üzerine öğrenciler imza topladı ve protestolar düzenledi. Gelen tepkilerden sonra kararı gözden geçiren YÖK, 2020 için planlanan düzenlemeyi bir yıl erteledi.

- ÖGRETMENLERE YENİ ÖNLÜK: Öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine MEB, öğretmen önlüklerini yeniden tasarladı. Önlükler, İstanbul’daki birçok okulda görev yapan öğretmenler tarafından birinci dönem denenecek ve alınan geri dönüşlere göre tasarım üzerinde revizyonlar yapılarak ikinci döneme hazır hale getirilecek.

KASIM

- İLK ARA TATİL: MEB’in getirdiği yeni uygulamayla ilk ve orta dereceli okullarda tatil sayısı dörde çıktı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci, ilk ara tatili 15-24 Kasım’da yaptı.

- KYK MÜJDESİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında “KYK borçlarıyla ilgili çalışma yapıyoruz” demesi borcu olan gençler arasında büyük heyecan yarattı.

- MEB’İN YOL HARİTASI: 2019-2023 Stratejik Planı’na göre, öğretim programları tüm kademelerde bütünsel, yetenek kümeleri ile ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yeniden yapılandırılacak. Öğrencilerin yaş, okul türü ve programlarına göre gereksinimlerini dikkate alan “Beceri temelli yabancı dil yeterlikleri” sistemine geçilecek. Öğretmen ve okul yöneticilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir mesleki gelişim anlayışı, sistemi ve modeli oluşturulacak. Türkiye’nin entelektüel sermayesini artırmak, medeniyet ve kalkınmaya destek vermek hedefiyle fen ve sosyal bilimler liselerinin niteliği güçlendirilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyleri akranlarından soyutlamayan ve birlikte yaşama kültürünü güçlendiren eğitimde adalet temelli yaklaşım modeli geliştirilecek.

ARALIK

- PISA’DA YÜKSELİŞ: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye, 2015’te okuma becerilerinde 50. sırada yer alırken 2018’de 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 50’den 42’ye, fen okuryazarlığında 54’ten 39’a yükseldi. Matematik ve fen puanlarını en çok artıran 1., okuma puanını en çok artıran 2. ülke olan Türkiye, buna rağmen OECD ülkeleri arasında ortalamayı geçemedi.

- DOĞA KOLEJİ’NİN DEVRİ: 130’a yakın kampüsü ve 90 bine yakın öğrencisi bulunan Doğa Koleji’nde aylarca maaşlarını alamayan öğretmenler dersleri bıraktı. Velilerin gerçekleştirdiği eylemlerle başlayan kriz, devir süreciyle daha da büyüdü. Devirle ilgili pek çok kurumla masaya oturan Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı’yla görüşmeleri devam ediyor.

- ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ’NE EL KONULDU: YÖK, tartışmaların odağındaki İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin Marmara Üniversitesi’ne devrine karar verdi.