Eğitime destek için yarışıldı

İstanbul Modern’in çocuk ve gençlere yönelik ücretsiz eğitim program ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, önceki gece 10. yılını kutladı. Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda Maçakızı Bodrum Loft ana sponsorluğunda gerçekleşen gecede Türkiye ve dünyadan on bir sanatçının yapıtları, Maya Portakal Bitargil yönetiminde, Yekta Kopan’ın eşliğinde destek yarışında yer aldı. 20 bin gence her salı günü ücretsiz müze deneyimi sunan “Genç Salı” projesine de destek çağrısı yapılan gecede Kenan Doğulu sahne aldı.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, 10. yılını geride bırakan Gala Modern’in geleceğin sanatseverlerinin yetişmesine katkıda bulunduğunu dile getirdi. Eczacıbaşı, “İlk günkü heyecan ve kararlılıkla sürdürdüğümüz Gala Modern, tüm dünyadan sanatçı ve davetlilerin destekleriyle uluslararası bir kimlik kazandı. O günden bugüne, müze çatısı altında eğitim ve atölyelere katılan çocuk ve gençlerimiz artık sanatsever birer yetişkin oldu. Gala Modern sayesinde yılda 50 bin, 10 yılda 553 bin çocuk ve gencimiz 1000’in üzerinde eğitim programına katıldı. Gala Modern Destek Yarışı’na 10 yılda Türkiye ve dünyadan 102 sanatçı, 116 yapıt bağışladı” dedi.

Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı gecede, müzenin eğitim program ve faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı gerçekleştirildi. 10. yıla özel destek yarışında Türkiye ve dünyadan sanatçıların yapıtları koleksiyonerlerle buluştu.

İstanbul Modern’in koleksiyonunda çalışmaları bulunan Manuel Çıtak, Ahmet Elhan, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Ahmet Doğu İpek, Gülsün Karamustafa, Alicja Kwade, Onur Mansız, Hans Op De Beeck, Jorinde Voigt, Jérôme Zonder’in bağışladıkları yapıtlar Gala Modern Destek Yarışı’nda yer aldı. Gala Modern’deki destek yarışında müzenin eğitim projelerine 2 milyon 435 bin TL katkı sağlandı.

Gecede ayrıca 18-25 yaş arası yaklaşık 20 bin gence her salı günü ücretsiz müze deneyimi sunan Genç Salı projesine İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu ve Kenan Doğulu tarafından destek çağrısı yapıldı. Gençler bu projeyle 2020 yılında her salı sergilerin yanı sıra sanatçı ve tasarımcı atölyelerine, söyleşilere, film gösterimlerine ücretsiz katılabiliyor.