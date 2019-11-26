Eğitime kaldığı yerden devam

İlk kez bu yıl uygulanan ve dün sona eren birinci ara tatilin ardından Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci ders başı yaptı. Eğitimin ilk gününde kimi öğrenciler okulu, arkadaşlarını ve öğretmenlerini özlediğini söylerken kimi gönülsüz gitti. Bazı öğrencilere göre ara tatil, verimli geçti. Hem gezdiler hem de etkinliklere katılma fırsatı buldular. Ancak ebeveynleri çalıştığı için tatilini onlarla birlikte işe giderek ya da büyükanne, büyükbabayla çoğunlukla evde geçirenler, tatili gereksiz buldu.



Öğretmenler ise bir haftalık sürede Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği programlara katıldıkları için tatilde de okula gitmekten şikâyetçiydi. Ayrıca tatil sonrası öğrencileri okula yeniden adapte edebilmek için ilk haftanın da genel olarak verimsiz geçeceği görüşündeler.



Uzun tatil 2 ay sonra



Okulların bir sonraki uzun tatili ise sömestir. Yaklaşık iki ay sonra 17 Ocak’ta başlayacak sömestir tatili, 2 Şubat’ta sona erecek. İkinci dönemin ortasındaki ara tatil ise 3 Nisan ile 12 Nisan arasında yapılacak. Öğrenciler son olarak yaz tatiline 19 Haziran’da çıkacak ve 11 hafta tatil yapacaklar.



Ara tatil sonrası eğitimin ilk gününde okulları gezdik ve öğrencilerle görüştük; tatil hakkındaki görüşlerini aldık:



İdris Önal: Keşke bu tatil, önceki yıllarda da uygulansaydı. Geç kalınmış bir sistem. Bizim için çok yararlı oldu. Bu yıl üniversite sınavlarına gireceğim. Ona yönelik ders çalıştım. Konu tekrarı yaptım ve bol bol test çözdüm.









Fatmanur Bilkay: Tatilin ilk günü kolum kırıldı. O yüzden bir hafta boyunca evden çıkamadım. Hiç oyun da oynayamadım. Ortaokula yeni geçmiştim. Arkadaşlarıma, okuluma yeni alışmaya başlamıştım. O yüzden çok fazla sevmedim tatili. Ara sınıf olsaydım güzel olabilirdi.



Erva K: 2. sınıftayım. Ödevlerimi yaptım, tatilde eğlendim. Okulu çok özledim. Bugün arkadaşlarımın yanına gideceğim için sevinçliyim.









‘Ödev ve kursla geçti’



Talha Kuriş: Akraba ziyaretleri yaptık. Top oynadım. Arkadaşlarımla vakit geçirdim. Hafta sonu okulun etütlerine gittim. Kardeşimin ödevlerine yardım ettim. Öğretmenlerimiz çok fazla ödev verdi. Okul başladı ama hâlâ ödevim bitmedi.



Yaren Üstündağ: Ailemle gezdik, alışveriş yaptık. Ödevlerim vardı; onlarla uğraştım. Hafta sonu ise okul etütlerine katıldım. Böylelikle derslerden uzaklaşmadım.









Sıla Aras: 9. sınıftayım. Tatil için ödevlerim vardı, ders çalıştım. Bence güzel değildi. Olmasa da olurdu. Çünkü zaten okul yeni başlamıştı. O yüzden gerek yoktu.



Mercan Deniz: Evdeydim genelde. Ders de çalıştım, test de çözdüm. Ödevlerim vardı onları bitirdim. Bazı derslerde eksiklerim vardı onları halletmiş oldum.



Melek Nur Ertürk: Geçen haftaya kadar okul çok yormuştu. O yüzden dinlenmiş oldum. Ayrıca şimdiye kadar işlediğimiz konuları tekrar ettim. Yeni döneme hazırladım. Bana iyi geldi.



‘Isınamadan soğudular’



Okulların başladığı ilk gün veliler, öğrenciler ve öğretmenler görüşlerini sosyal medyada paylaştı. O görüşlerden bazıları şöyle:



Sadece az sayıda veli, çocuklarıyla eğlendi. Çalışan aileleri perişan etti. Çok gereksiz bir uygulama oldu.



Bir öğretmen olarak tatil yapmadık, okulda oyalandık.

Çocuklara çok fazla gereksiz ödev verilmişti.



Valla ben anlamadım tüm kurslar 9 gün ders yaptı tüm öğretmenler fazla fazla çalıştı amaç bu muydu bilemedim.



Çok kötüydü. Çocuklar derslere ısınmadan soğudular.



Öğrenci ve öğretmen dinlendi. Okuldan uzaklaşmak az da olsa iki tarafa da yaradı. Birçok olumsuz yönü olsa da bence yararlı bir tatildi.



Biz kurs öğretmenleri için çok çok yorucu geçti. Okula gitmeyen öğrencileri evde istemeyen veliler kurslardan ek çalışma talep ettiler. Kurs yöneticileri ise “Her şey eğitim ve öğretim için(!)” diyerek bu talebi karşılıksız bırakmadı.