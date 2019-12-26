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26.12.2019 - 12:04 | | DHA

Eğlence mekanında feci dayak!

İstanbul Beylikdüzü'nde özel güvenlik görevlilerin yabancı grubu dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Eğlence mekanında feci dayak!
Eğlence mekanında feci dayak!
Eğlence mekanında feci dayak!
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Beylikdüzü, Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında 5 Mayıs'ta meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde eğlenen Afrika uyruklu grupla mekan sahibinin yakınları arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı grup dışarıya çıkarılmak istendi. Bu sırada gruptakiler ile eğlence yerinin güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı. 6 kişilik grup yaka paça dışarı çıkarılırken, güvenlik görevlisi merdivenlerde bekleyen gruptaki bir kişinin yüzüne tekme attı.

Gruptakiler hızla kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişi içeriden sopalarla çıkan güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. 2 kişi tekme ve sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Eğlence mekanında feci dayak

 

 

Eğlence mekanında feci dayak!İstanbul Beylikdüzü'nde özel güvenlik görevlilerin yabancı grubu dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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