Ehliyet yenileme için son gün ne zaman? Eski ehliyetler 2020'de geçerli olacak mı?

2020 yılı için geri sayım başladı. 2019'u geride bırakmaya hazırlanırken özellikle trafikte aktif bir şekilde araç kullananlar tereddüde düşmüş durumda... Kafalardaki soru işareti ehliyetlerin bu yıl değişip değişmeyeceği... İşte konuya dair bilgiler...

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni ehliyet almak için vatandaşlara verilen son gün 31 Aralık 2020... Yeni çipli ehliyet 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.