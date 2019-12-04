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04.12.2019 - 11:42 |

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

2019'un sonunu gelinirken eski sürücü belgesi olanları deyim yerindeyse bir telaş sardı. Hala ehliyetini değiştirmeyenler şimdi "Ehliyet yenileme son gün ne zaman?" diye sormaya başladı. İşte detaylar...

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

 

Ehliyet yenileme son gün ne zmaan? 2020'ya sayılı günler kala eski sürücü belgesine sahip olanlar bu soruyu yöneltiyor. Merak edilen bir başka konu ise ehliyet değişikliğinin nasıl yapılacağı... İşte konuya dair bilgiler...

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni ehliyet almak için vatandaşlara verilen son gün 31 Aralık 2020... Yeni çipli ehliyet 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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