2019 sona eriyor. Artık eski ehliyetlerin yerini yenisi alacak. Hala eski ehliyet ile dolaşanların ehliyetini değiştirmesi gerekiyor. Peki, Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Nasıl yapılır?

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? YENİLEME NASIL YAPILIR?

Yeni ehliyet almak için vatandaşlara verilen son gün 31 Aralık 2020... Yeni çipli ehliyet 'randevu.nvi.gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alınması gerekiyor.

Başvuru için eski sürücü belgesi, nüfus cüzdanı, 15 liralık değişim bedelinin bankaya yatırıldığına dair makbuz, 1 biyometrik fotoğraf, kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan ve en önemlisi de 'sürücü olur' yazan raporu bakanlığa bağlı sağlık kurumlarından ve bakanlık ile anlaşmalı özel kurumlardan alınabilir.