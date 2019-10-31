31.10.2019 - 12:42 |
Ehliyet yenilemek için gereken evraklar nelerdir? Ehliyet randevu nasıl alınır?
Eski ehliyetini, yeni dönem ehliyetiyle değiştirmek isteyenler arayışa koyuldu. Var olan ehliyetini yenilemek isteyenler, gerekli evrakların neler olduğunu araştırırken, ehliyet yenileme ücretlerini de yakından inceliyor. Ehliyet yenileme işlemlerinden biri de ehliyet randevusu almak. İşte var olan ehliyetini yenilemek isteyenlerin bilmesi gerekenler...
2019 Yılında çıkarılan yeni tip ehliyetler için, vatandaşlar harekete geçti. Eski ehliyetlerini, yenilemek isteyenler neler yapılması gerektiğini araştırıyor. İşte ehliyet yenilemek için gereken evraklar...
EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
– Eski ehliyet belgeniz
– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)
– Sürücü olur sağlık raporu,
– 1 adet biyometrik fotoğraf,
– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,
– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli
– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).
EHLİYET RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ