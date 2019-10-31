Ehliyet yenilemek için gereken evraklar nelerdir? Ehliyet randevu nasıl alınır?

2019 Yılında çıkarılan yeni tip ehliyetler için, vatandaşlar harekete geçti. Eski ehliyetlerini, yenilemek isteyenler neler yapılması gerektiğini araştırıyor. İşte ehliyet yenilemek için gereken evraklar...

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

– Eski ehliyet belgeniz

– Kimlik Belgeniz (Nüfus Cüzdanı – Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

– Sürücü olur sağlık raporu,

– 1 adet biyometrik fotoğraf,

– Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,

– Sürücü belgesi yenileme harcı ücreti + Vakıf Bedeli

– Kan grubunu belirleyen belge (Beyan etmenizde yeterlidir).

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