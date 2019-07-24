MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemEhliyetine el konuldu, 'Ben ne yapacağım 6 ay' dedi
24.07.2019 - 09:07| İHA

Ehliyetine el konuldu, 'Ben ne yapacağım 6 ay' dedi

Karabük’te trafik polislerinin yaptığı uygulamada 126 promil alkollü çıkan sürücü, 6 ay ehliyetine el konulunca “Başka sürücü gelse ne olur abi? 6 ay ehliyet gitmiş, evin kredileri var” dedi.

Ehliyetine el konuldu, 'Ben ne yapacağım 6 ay' dedi

Karabük Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik polisleri 100. Yıl mahallesi 1010 numaralı Caddede gece uygulama yapan ekipler, sürücüler üzerinde alkol denetimi yaptı. Uygulama noktasında durdurulan sürücü A.Ç yapılan kontrollerde 126 promil alkollü çıktı.

Alkollü araç kullanmaktan yakalanan sürücüye bin 2 TL para cezası kesilerek ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Sürücünün alkollü olması nedeniyle alkolsüz başka bir sürücüyü çağırmalarını istemelerine karşı A.Ç. “Başka sürücü gelse ne olur abi? 6 ay ehliyet gitmiş, evin kredileri var” dedi.

“Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı ne yapardınız acaba?”
Ehliyetine el konulmasına tepkisini sürdüren alkollü sürücü polis ekiplerine, “Eğer bir milletvekili alkollü olsaydı ne yapardınız acaba? Onu düşünüyorum” diye sorması üzerine polis memuru “Sana yaptığım işlemi ona da yapardım” diyerek cevapladı. Daha sonra polis ekiplerine görevlerini yaptığını ifade eden A.Ç “6 ay ehliyetimi aldınız, ben ne yapacağım 6 ay” diye konuştu. 

Ekiplerin gece boyu devam eden uygulamalarında, ehliyetsiz ve sigortası veya muayenesi olmayan sürücülere de gerekli maddelerden ceza işlemi yapıldı.

Sarıyer'de otomobilin motosikletliye çarptığı kaza kameradaSarıyer'de bir otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Ateşi belirtileri ve tedavi işlemi

Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Ateşi belirtileri ve tedavi işlemi

6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu evde bırakıp gezmeye gitti

6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu evde bırakıp gezmeye gitti

1 hafta arayla 2 motosikleti çaldılar!

1 hafta arayla 2 motosikleti çaldılar!

YKS tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih işlemleri ne zaman bitecek?

YKS tercihi nasıl yapılır? Üniversite tercih işlemleri ne zaman bitecek?

Sıradaki Haber