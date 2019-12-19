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19.12.2019 - 07:50 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

‘Ek bir delil çıkmazsa vaka yüksekten düşme’

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

‘Ek bir delil çıkmazsa vaka yüksekten düşme’

Komisyonun toplantısına katılan Erciyes Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir, vakanın özelliklerine bakıldığında düşme ihtimalinin ağırlık kazandığını belirtti. Bir çocuğun ayak bileğine veya topuğuna araç tamponunun inerek çarpmasının mümkün olmadığını belirten Özdemir, “Ek bir delil çıkmadığı sürece bu vakayı yüksekten düşmeyle uyumlu buluyorum” dedi.

‘Elbise incelenmeli’

Şule Çet davasında da uzman bilirkişilik yapan Prof. Dr. Hakan Kar ise, elbise üzerindeki izlerin araba tekerleğine mi, düşmeye bağlı başka izler mi olup olmadığı konusunun aydınlatılması gerektiğini belirterek, elbiselerin kimyasal incelemeye gönderilmesini önerdi. 

Polis memuru ve kız arkadaşı evde ölü bulunduİzmir’in Çiğli ilçesinde polis memuru ve kız arkadaşı evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
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