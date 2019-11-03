Ekimde 36 kadın öldürüldü: Bir kadını dahi kaybetmek istemiyoruz

Platformun verileri 2019 yılının ilk 10 ayında 390 kadın cinayetinin işlendiğini ortaya koydu. Dün açıklanan ekim raporuna göre; 36 kadından 8’i eşleri, 6’sı birlikte oldukları erkek, 4’ü tanıdıkları ve akrabaları, 2’si babaları, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek ve 1’i de kardeşi tarafından öldürüldü. 14 kadının ise kim tarafından öldürüldüğü belirlenemedi.



Cinayetlerde boşanmak isteme, barışma isteğini reddetme, telefona cevap vermeme, ekonomik baskı gibi bahaneler öne sürüldü. Kadınların 13’ü ateşli silahlarla, 6’sı kesici aletle, 3’ü boğularak öldürüldü.

‘Yasayı uygula, kadını yaşat’



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav, Milliyet’e yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz ağustos ayında 49, eylül ayında 53 kadın öldürülmüştü. Bunlar, bugüne kadarki en yüksem rakamlardı. Ekim ayında ciddi bir mücadele ve kamuoyu baskısı sonucu cinayetlarin sayısında düşüş yaşandı ancak biz tek bir kadını dahi kaybetmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.



Çözüm yolunun 6284 Sayılı Koruma Kanunu ve İstanbul Sözleşmesi olduğunu bir kez daha vurgulayan Kav, “Kadınlar çözüm yolunu çok sahiplendi. ‘Yasayı uygula, kadını yaşat’ çok doğru bir slogan. Takip ettiğimiz davalarda şunu görüyoruz; özellikle topluma mal olmuş, infial yaratmış cinayetlerde katiller ağır cezalar alıyor, indirim uygulanmıyor. Ancak kamuoyu baskısı olmadığında maalesef keyfi uygulamalar oluyor. Yönetimsel boşluklar ve cezasızlık ortamı yüzünden erkekler cesaretleniyor” dedi. Kav, kadınların her şeye rağmen mücadele etmeyi sürdüreceğini, platformun Emine Bulut için gerçekleştiridiği eylemde bunu somut olarak bir kez daha gördüklerini sözlerine ekledi.