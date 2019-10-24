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24.10.2019 - 17:38 | | DHA

Ekipler şaşkına döndü! Evin garajında ele geçirildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerince bir evin garajında yapılan aramada araç bakım kanalı içerisine gizlenmiş varil ve şişelerde 130 litre sahte içki ele geçirildi.

Ekipler şaşkına döndü! Evin garajında ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz'da N.A.'ya ait evde içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada garajdaki araç bakım kanalı içerisine gizlenmiş varil ve şişelerde 130 litre sahte içki ele geçirildi.

İçkilere el konulurken, gözaltına alınan N.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

 

 

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