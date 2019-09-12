Ekipler şaşkına döndü! Otomobilin vites kolu boşluğundan çıktı

Muş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Van'dan gelen araçta narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Köpeğin aracın içerisine de tepki vermesi üzerine vites kolu boşluğunda 15 gram eroin bulundu. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.