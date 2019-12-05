EKPSS engelli memur atamaları ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?

EKPSS engelli memur atamalarının ne zaman yapılacağı binlerce kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu kapsamda binlerce engelli vatandaşı yakından ilgilendiren EKPSS engelli memur atamalarına ilişkin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. Peki Engelli memur atamaları ne zaman yapılacak?

ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk E-KPSS engelli memur ataması hakkında açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" diye belirti.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS sınav tarihi 26 Nisan 2020 yılı tarihinde yapılacak. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.