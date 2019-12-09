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09.12.2019 - 10:44 |

EKPSS memur atamaları ne zaman yapılacak? Kılavuz bugün yayımlanacak!

EKPSS memur atamalarına ilişkin araştırmalar sürüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3 Aralık tarihinde engelli memur atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada kılavuzun yayımlanacağı tarih olarak bugünü işaret etmişti. Peki EKPSS memur atamaları ne zaman yapılacak?

EKPSS memur atamaları ne zaman yapılacak? Kılavuz bugün yayımlanacak!

EKPSS memur atamaları ne zaman yapılacak sorusu engelli vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 22 Nisan tarihinde gerçekleştirilen atamaların ardından 2019 yılı içerisinde başka bir alım yapılmamıştı. 3 Aralık tarihinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada bakanlık tarafından kılavuzun 9 Aralık tarihinde yayımlanacağını duyurmuştu. Peki EKPSS memur atamaları hangi tarhte alınmaya başlanacak? Kura töreni ne zaman yapılacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından EKPSS memur atamalarına ilişkin kılavuzun bugün içerisinde yayımlanacağı duyurulmuştu. 11 Aralık tarihinde tercihlerin alınmaya başlanacağı tercihlerin alınmasının ardından ise Aralık ayı sonunda kura işlemlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2020 EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2020 EKPSS başvuruları 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile alınacak. Sınav başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvurular 11-12 Mart tarihleri arasında alınacak.

2020 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

2020 EKPSS sınavı 27 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

 

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