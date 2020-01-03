03.01.2020 - 22:32 |
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Başvurular 19-23 Aralık tarihleri arasında alındı. Bugün 11. gün ve sonuçlar ilan edilmedi. Bu nedenle "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündem olmuş durumda...
2019 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak İçin adaylardan tercih alındı. Son başvuru tarihi 23 Aralık'tı. Tercihlerin üzerinden 11 gün geçerken heyecanla sonuçlar bekleniyor. Peki herhangi bir gelişme var mı?
EKPSS SOUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
EKPSS sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılmış bir açıklama henüz yok. Geçen yıl sonuçların açıklanması 25 gün sürmüştü. Bu süre göze alındığında sonuçların 17 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.