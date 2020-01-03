EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

2019 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak İçin adaylardan tercih alındı. Son başvuru tarihi 23 Aralık'tı. Tercihlerin üzerinden 11 gün geçerken heyecanla sonuçlar bekleniyor. Peki herhangi bir gelişme var mı?

EKPSS SOUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılmış bir açıklama henüz yok. Geçen yıl sonuçların açıklanması 25 gün sürmüştü. Bu süre göze alındığında sonuçların 17 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.