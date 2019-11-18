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18.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

El Bab saldırganını MİT yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki El Bab’da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/YPG’li teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonuyla yakalandığını bildirdi.

El Bab saldırganını MİT yakaladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, El Bab halkının, 16 Kasım’da bombalı araçla yaptığı saldırıda çok sayıda sivilin ölmesine ve yaralanmasına neden olan PKK/YPG terör örgütünü gösterilerle protesto ettiği bildirildi. Açıklamada, ayrıca bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin MİT’in başarılı operasyonuyla yakalandığı duyuruldu.

Öte yandan Anadolu Ajansı’nın haberine göre, eylemin ardından yapılan çalışmalarda saldırıda kullanılan gri renkli “Hyundai Starex” marka panelvan tipi minibüsün, terör örgütü YPG/PKK’nın Münbiç genel sorumlusu İskender (K) ile Ebu Ziyad (K) isimli terör örgütü mensupları tarafından temin edildiği belirtildi. Söz konusu elebaşlarının görevlendirdiği terörist A.Y. yakalandı. 

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