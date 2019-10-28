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28.10.2019 - 12:54 | | DHA

El frenini çekmeyi unutunca kayan aracı az kalsın gecekonduya giriyordu

Sarıyer'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç, kayarak gecekondu ile yol arasındaki boşlukta asılı kaldı. Aracın gecekonduya girmesini ağaç engelledi. Araç. çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

El frenini çekmeyi unutunca kayan aracı az kalsın gecekonduya giriyordu

Olay Sarıyer Bahçeköy Sarnıç sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah spor yaptıktan sonra hafif ticari aracıyla evinin bulunduğu alana gelen Mustafa Karaboğa, aracı evinin önüne park ettikten sonra el frenini çekmeden indi. Yokuş aşağıya kaymaya başlayan araç, daha sonra yol kenarındaki gecekondu ile yol arasında askıda kaldı. Aracın gecekonduya girmesini yandan çarptığı ağaç engelledi. Aracı bulunduğu yerden çıkartamayan Karaboğa durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de aracı çıkaramayınca bölgeye çekici çağrıldı. Askıda kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.

EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTMUŞUM ARAÇ KAYMAYA BAŞLADI

Dalgınlıkla el frenini çekmeyi unuttuğunu anlatan sürücü Mustafa Karaboğa “Ben spor yapıp geldim. aracımı park ettim indim. 2-3 adım attım, aracımın el frenini çekmeyi unutmuşum araç boşta olduğu için hareket etmeye başladı. Sonra araç buraya girdi. Normalde her zaman el frenine bakardım kontrol ederdim ama bu sefer dalgınlığımıza geldi" dedi.

 

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