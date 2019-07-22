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22.07.2019 - 14:38

El Nino filminin konusu nedir? Oyuncular kimler?

2014 yapımı olan El Nino filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Aksiyon - gerilim ve dram türünde olan El Nino filmini Daniel Monzon yönetti. İşte El Nino filmi hakkında merak edilenler...

El Nino filminin konusu nedir? Oyuncular kimler?

El Nino filminin konusu: Nino, İspanya'nın Cebelitarık sınırında yer alan La Linea de la Concepcion bölgesinde tekne tamiriyle hayatını idame ettiren bir gençtir. Arkadaşı Compi ile gittikleri bir partide Halil adında bir gençle tanışırlar. Halil'in amcası Rachid uyuşturucu taciridir ve Nino kısa yoldan zengin olma düşüncesiyle Afrika'dan, İspanya'ya teknelerle gelen uyuşturucu için kuryelik yapmayı kabul eder. Ancak, uyuşturucuyla yıllardır mücadele eden Jesus'un dikkatini çekmeye başlaması, başını ciddi şekilde belaya sokması anlamına da gelecektir.

Oyuncular : Luis Tosar, Jesus Castro, Eduard Fernandez, Sergi Lopez, Barbara Lennie, Saed Chatiby, Jesus Carroza

 

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