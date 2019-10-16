Rasulayn'daki çatışmalarda YPG'li teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.

Barış Pınarı Harekâtı'nın sekizinci gününde ayrıca Rasulayn'da örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası, anti tank füzeleri, keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.