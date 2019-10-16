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16.10.2019 - 17:50 | | AA

El yapımı insansız hava aracı düşürüldü!

Rasulayn'da teröristlerin kullandığı insansız hava aracı vuruldu, YPG'lilere ait bir seyyar Grad füze rampası, anti tank füzeleri, keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.

El yapımı insansız hava aracı düşürüldü!

Rasulayn'daki çatışmalarda YPG'li teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.

Barış Pınarı Harekâtı'nın sekizinci gününde ayrıca Rasulayn'da örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası, anti tank füzeleri, keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.

Suriye Milli Ordusu askerlerinin Şanlıurfa'ya hareketi sürüyorSuriye Geçici Hükümeti'ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) Özel Kuvvetler askerlerinin, 'Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa'a hareketi sürüyor.
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