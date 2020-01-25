MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elazığ depremini 4 ay önce bilmişti!
ABONE OL
25.01.2020 - 00:39 |

Elazığ depremini 4 ay önce bilmişti!

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası 6 Ekim 2019 tarihinde CNN TÜRK'te ekrana gelen programda Prof. Dr. Naci Görür'ün deprem bölgesini işaret ettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler depremin ardından sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında oldu.

Elazığ depremini 4 ay önce bilmişti!

6 Ekim 2019'da CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar Elazığ depremi sonrası damga vurdu. Türkiye'nin deprem haritasını inceleyen Görür, depreme nokta atışıyla işaret etti.

Naci Görür'ün açıklamaları:

Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ - Bingöl arası. 

 

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emine Erdoğan, Cezayirde bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Emine Erdoğan, Cezayirde bilgisayar sınıfının açılışını yaptı

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Hiç gitmiyor kulaklarımdan ‘Azize... Azize...’ seslenişi

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Yüz binlerce çalışana ikramiye!

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Sıradaki Haber