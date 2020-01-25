Elazığ depremini 4 ay önce bilmişti!

6 Ekim 2019'da CNN TÜRK'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programında Prof Dr. Naci Görür'ün yaptığı açıklamalar Elazığ depremi sonrası damga vurdu. Türkiye'nin deprem haritasını inceleyen Görür, depreme nokta atışıyla işaret etti.

Naci Görür'ün açıklamaları:

Doğu Anadolu fayına bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fay uzun zamandır suskun. Doğu Anadolu fayı uzun zamandır suskun. Aşağı yukarı bin 500 yıllarından beri deprem olmadı. Büyük depremler olmuş. O bölgeler için ciddi risk söz konusu. Elazığ - Bingöl arası.