Elazığ hava durumu - Elazığ'da hava durumu nasıl? Elazığ'da kar yağışı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerin hava durumu tahminlerini yayımladı. İl il hava durumu bilgilerini resmi internet sitesi üzerinde bulunduran MGM, Elazığ hava durumuna da yer verdi. Elazığ hava durumu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Deprem bölgesi olması nedeniyle çalışmaların sürdüğü Elazığ'da hava durumu nasıl olacak? Elazığ'da kar var mı? Elazığ'a kar yağacak mı?

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Pazar Az Bulutlu -4°C 7°C

Pazartesi Puslu -2°C 8°C

Salı Karla Karışık Yağmurlu 0°C 8°C

Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu 2°C 7°C

Perşembe Karla Karışık Yağmurlu 2°C 7°C