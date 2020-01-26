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26.01.2020 - 10:43 |

Elazığ hava durumu - Elazığ'da hava durumu nasıl? Elazığ'da kar yağışı var mı?

Elazığ hava durumu yurt genelinde merak konusu oldu. 24 Ocak 2020 Cuma günü Elazığ'da yaşanan şiddetli deprem, birçok göçük yaşanmasına neden oldu. Deprem gününden bugüne devam eden çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki Elazığ hava durumu nasıl? Elazığ'da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Elazığ hava durumu...

Elazığ hava durumu - Elazığ'da hava durumu nasıl? Elazığ'da kar yağışı var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki günlerin hava durumu tahminlerini yayımladı. İl il hava durumu bilgilerini resmi internet sitesi üzerinde bulunduran MGM, Elazığ hava durumuna da yer verdi. Elazığ hava durumu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Deprem bölgesi olması nedeniyle çalışmaların sürdüğü Elazığ'da hava durumu nasıl olacak? Elazığ'da kar var mı? Elazığ'a kar yağacak mı?

ELAZIĞ HAVA DURUMU

Pazar Az Bulutlu -4°C 7°C

Pazartesi Puslu -2°C 8°C

Salı Karla Karışık Yağmurlu 0°C 8°C

Çarşamba Karla Karışık Yağmurlu 2°C 7°C

Perşembe Karla Karışık Yağmurlu 2°C 7°C

Elazığ hava durumu - Elazığda hava durumu nasıl Elazığda kar yağışı var mı

Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
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