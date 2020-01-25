Elazığ için yardım çağrısı

Uluslararası Sanat Derneği Başkanı Serkan Bayer imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sevgili Sanatseverler ve Değerli Dostlar,

Elazığ’daki depremzedeler için çağrımız var.

Merkez üssü Elazığ Sivrice olmak üzere yaşanan deprem, ölüm ve yaralanmalara sebep olurken onbinlerce insanımızı soğukta çaresiz bıraktı.

Sanatçı Serkan Bayer’in başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Sanat Derneği (USD) insanımıza sahip çıkmaya, dayanışmaya çağırıyor. Aşağıda belirtilen hesap numarasına aktaracağınız her türlü destek bir yaraya merhem olacaktır. Malzeme bağışı Büyükçekmece Kızılay şubesiyle koordine edilmektedir. Kızılay Şubesi ile temas ettiğinizde lütfen USD kampanyasına destek verdiğinizi belirtiniz. Ayrıca yardım bilgilerini ve banka dekontlarını 0553 3088175 numaralı WhatsApp hesabına iletmenizi rica ediyoruz.

Para yardımları için…

Kızılay Büyükçekmece Şubesi

Türkiye Kızılay Derneği

IBAN: TR57 0001 0005 8100 0018 6869 28

Malzeme Bağışı

Kadın pedi çocuk bezi, hasta bezi, battaniye, temel gıda malzemeleri ve genel ihtiyaçların bağışı için:

Büyükçekmece Kızılay Şubesi

Şube Telefonu: 0212 880 8182

Başkan Atilla Çiftçi Telefonu: 0533 625 06 79