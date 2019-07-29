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29.07.2019 - 12:15| İHA

Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ merkezli 4 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 4 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Giresun, Ankara ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3'ü muvazzaf astsubay ve 1'i uzman çavuş rütbesindeyken ihraç edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ayaş Yolu-Sincan OSB önü alt geçidi trafiğe açıldıAnkara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dört bir tarafında gerçekleştirdiği yol yapım ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
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